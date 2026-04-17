Álvarez (UGT) alerta de que la extrema derecha sabe que "debe acabar con el movimiento sindical"

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). Álvarez ha analizado la situación económica, política y social de España y ha presentado las propuestas del sin - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado de que "las fuerzas de la extrema derecha saben que para conseguir sus objetivos tienen que acabar con el movimiento sindical", poniendo en riesgo los derechos básicos de la ciudadanía.

"Estamos aquí y vamos a luchar", ha afirmado en su intervención en la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, que ha afirmado que, con toda seguridad, pasará a la historia.

Para Álvarez, la cumbre progresista supone una "puerta de esperanza" para los trabajadores y las clases más desfavorecidas para reforzar la defensa de la vivienda, la sanidad y los derechos sociales, algunos recientemente conquistados.

"Hay quien no cree que el estatus conseguido tras la caída del muro de Berlín se debe mantener y quieren hacer un cambio en el reparto de la riqueza", ha avisado el líder sindical, que ha abogado por dignificar salarios, fortalecer la negociación colectiva y vehicular la inteligencia artificial (IA) hacia el bando de los trabajadores.

En este sentido, ha destacado como uno de los grandes retos sobre la mesa convertir la IA en un aliado de la sociedad: "Los algoritmos han venido para que la máquina sea capaz no solo de sustituir al hombre, sino explotarle y sacarle todo lo que pueda".