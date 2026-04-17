Álvarez (UGT) pide a Ayuso respeto por la cumbre de Barcelona: "Lo contrario es Trump"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la Global Progressive Mobilisation (GPM) - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respeto por los líderes internacionales que se reúnen este viernes y sábado en la cumbre progresista en Barcelona: "Lo mínimo que se puede hacer en las relaciones internacionales es tener respeto. Lo contrario es Trump, es la guerra, es la selva".

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante la Global Progressive Mobilisation (GPM), en referencia a las palabras de Ayuso, que ha criticado desde Bruselas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con "narcoestados".

Álvarez ha afirmado que los presidentes que han acudido a la cumbre "son personas elegidas por sus países, por lo menos, con la misma legitimidad que tiene ella o el señor Sánchez" y pedido a Ayuso que tenga cuidado con las palabras que dice.

Respecto a la GPM, el secretario general del sindicato ha calificado el encuentro como un gran éxito de Sánchez por la cantidad de asistentes y la calidad de los ponentes, así como el inicio de una "nueva etapa" desde el punto de vista global en la que España y Barcelona tienen gran protagonismo.

"Es una cumbre extraordinariamente positiva para la gente que pensamos que la vía no es la guerra, no es acabar con el Estado del Bienestar y no es acabar con los derechos de los ciudadanos, para la gente que pensamos que la democracia es el bien a proteger", ha añadido.