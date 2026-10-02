Álvarez (UGT) pide a la oposición que "trabaje para la gente" y apruebe los decretos de vivienda

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una visita a Comforsa, en Ripoll (Girona). - UGT

GIRONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la oposición del Gobierno que "trabaje para la gente" y no contra ella, en el marco de la votación para aprobar los dos decretos de vivienda que se está desarrollando este viernes en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a medios de comunicación durante una visita a Comforsa, en Ripoll (Girona), el líder sindical ha asegurado que estos decretos no son a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que son "a favor de la gente que está desahuciada de su casa y que no tiene posibilidad de un alquiler que esté en relación con su sueldo".

Ha afirmado que la vivienda se ha convertido en un problema social para el país y en uno de los más importantes para continuar con el desarrollo económico, ante lo que ha dicho que el Gobierno debe tomar medidas y la oposición trabajar para la gente: "La oposición no se trata de trabajar contra la gente", ha recordado.

Ha hecho una apelación a la conciencia de todos los diputados y ha defendido que la oposición no debe esperar a estar gobernando "mañana", porque, ha dicho, la gente igual no llega a ese mañana.

"Pase lo que pase hoy, en un tema que continuaremos trabajando, porque aunque se aprueben los dos decretos deberemos hacer más", ha añadido Álvarez.

CONFORSA

El líder patronal también se ha referido a la empresa pública catalana de siderurgia, que ha valorado que "que hoy esté abierta ha costado mucho", y ha asegurado que es importante que no haya una concentración de las empresas en determinadas zonas de Catalunya.

Ha defendido la fabricación de componentes duales y la oportunidad de desarrollar la industria de la defensa, impulsado por cambios en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que han hecho que "Europa deba tomar sus propias decisiones en lo que se refiere a su defensa".