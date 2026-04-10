Álvarez (UGT) pide al PP una dimisión o una disculpa por las declaraciones sobre el 'casco azul'

1076811.1.260.149.20260410172913 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

TARRAGONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que ve impresentable que nadie haya dimitido o pedido perdón en el Partido Popular, después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, asegurara en relación al 'casco azul' español detenido por Israel en Líbano, que ella ha estado "bastante más tiempo retenida" en controles de tráfico.

Lo ha dicho en la clausura de las jornadas de formación organizadas por UGT y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Tarragona, en la que ha afirmado que "ningún español decente debería justificar esta acción o compararla con cualquier otra justificación".

"Una persona se puede equivocar, pero al menos lo que debería hacer es o dimitir o pedir perdón, porque todos los ciudadanos de este país nos hemos sentido interpelados porque la persona que estaba representando nuestro país, en este caso en defensa de la paz, esté sufriendo esta situación", ha destacado Álvarez.

También sobre la guerra en Irán, el líder sindical ha señalado que las consecuencias económicas están "aún por ver", así como la afectación en el turismo y la cantidad de combustible disponible para las movilizaciones previstas en el periodo vacacional.

"Creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es trabajar todos para acabar con esta situación de guerra en la que estamos", ha añadido Álvarez.

1 DE MAYO

En relación con la vivienda, el líder sindical ha apostado por abordar la crisis de oferta "desde una perspectiva amplia" y reivindicado será uno de los temas centrales este 1 de mayo para el sindicato.

"Es un problema social desde hace mucho tiempo en nuestro país, y se está convirtiendo también en un problema para el desarrollo económico del país, por lo que debemos tomar medidas para buscar infraestructuras de vivienda para todos, y especialmente para los trabajadores que deben trabajar en los sitios donde está el trabajo", ha dicho.

INDEMNIZACIONES Y REGISTRO HORARIO

Durante las jornadas, uno de los temas centrales del debate ha sido la reforma del registro horario impulsada por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz: "En este país todo el mundo sabe que hay millones y millones de horas extraordinarias que no se cobran, y no se cobran porque no hay control horario", ha explicado Álvarez.

En este sentido también se ha referido a las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre incorporar un plazo de adaptación para las pymes de un año, y ha defendido que las pequeñas y medianas empresas deben cumplir la agenda igual.

Álvarez también ha reiterado la decisión de UGT de recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que establece que la indemnización por despido improcedente no pueda incrementarse por vía judicial, y ha defendido que tanto el Gobierno de España como el Parlamento deberían apoyar la medida, al estar alineada con la Carta Social Europea, un convenio internacional ratificado por España.