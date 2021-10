Álvarez (UGT) sobre la reforma laboral: "O tocamos cosas esenciales" o el país se degradará

Acusa a Casado de mentir: "Estoy muy indignado. Hasta las narices de los patriotas de cartera"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, José Maria Álvarez, ha sostenido este viernes que la derogación de la reforma laboral debe conllevar situar el convenio colectivo por encima del de empresa y penalizar más la contratación irregular: "O esto cae o no habrá acuerdo, o tocamos las cosas esenciales o, si no, el país continuará degradándose".

En una entrevista de Ràdio 4 y Tve 2 recogida por Europa Press ese viernes, Álvarez ha confiado en que habrá derogación de la reforma laboral, que según él comportará volver a normas anteriores en algunos temas, como en materia de negociación colectiva, y tener nuevas en otros.

También ha sostenido que la temporalidad en España debe cambiar y ha puesto de ejemplo la figura del contrato fijo discontinuo para los trabajos más estacionales, y ha defendido que las empresas tampoco deben subrogarlo todo.

Cree que habrá gente en la administración que hará "pinza" con la patronal y que los poderes fácticos están presentes porque hay mucho en juego, tanto para los trabajadores como para muchos empresarios: "Si alguien se pensaba que sería un camino hecho, llega noviembre y se encienden las luces rojas y 'ahora cómo lo haremos".

Preguntado por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sostenido que la conoce y que ha hablado con ella de temas relacionados con la reforma laboral: "No es tan terrible como puede imaginar, es una mujer con conciencia, seguramente a la hora de poner encima de la mesa hay quien piensa que se deben hacer unas cosas y otros, otras".

CASADO

Álvarez también ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por hablar mal de España ante la Unión Europea (UE), a su juicio, en competencias que no son de la organización comunitaria y ha advertido de que con ello el país se juega que empresas extranjeras vengan a invertir: "Estoy muy indignado, hasta las narices de los patriotas de cartera".

Le ha acusado de mentir por decir que España tiene una legislación muy dura en materia laboral, cuando según el sindicalista esta es más laxa que en países vecinos como Alemania o Francia, y ha lamentado que Casado quiera poner barreras a los sindicatos.

"Es muy grave, no lo podemos pasar por alto. La gente debería sufrir en España por los derechos fundamentales cuando llegue la derecha, me gustaría vivir en un país como Alemania en el que gana la CDU y no pasa nada, y suben el SMI", ha añadido.

GOVERN

Sobre el actual Govern de la Generalitat, que lleva cerca de medio año en el cargo, Álvarez ha sostenido que tiene la sensación de que hay un "preajustamiento de la política catalana, como si estuvieran pendientes cambios".

"Parece que ha aterrizado, tiene los pies en la calle, y entrará en un tema que en Catalunya hace años que no se hace, que es hablar de los problemas de la gente", ha añadido.

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder sindical ha considerado que ERC no presentará una enmienda a la totalidad.