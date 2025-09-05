Álvarez (UGT) ve "muy prematuro" votar la próxima semana la reducción de jornada en el Congreso

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Cree que la CEOE está buscando "amarrar apoyos para que no se apruebe"

GIRONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado "muy prematuro" llevar al pleno del Congreso de la próxima semana la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral.

"Hacerlo también con una cierta nocturnidad y alevosía, porque nadie pensaba que se iba a ir al pleno del Congreso de los Diputados en el primero o el segundo después del periodo de vacaciones, a mí me parece que es muy prematuro", ha afirmado en declaraciones a los medios desde Girona.

Ha dicho no quieren que este tema "pase sin pena ni gloria" y que querían llevarlo en junio o julio, porque entonces las posibilidades de movilización, con un cierto tiempo, de los sindicatos, serían muy altas, en sus palabras.

Álvarez ha dicho que ellos no son quienes marcan los tiempos, y que temen que no se apruebe "desde el primer día", y ha lamentado que la CEOE no haya negociado y quiera textualmente amarrar apoyos para que no se apruebe.

Ha afirmado que no hay nada cerrado con los grupos, ha señalado que "hay un grupo político que podría dar la mayoría", en alusión velada a Junts, pero que no es un grupo político solo el que puede hacerlo, sino todos los diputados de la Cámara.

"Les llamo a ellos personalmente como diputados a que analicen la situación, porque al fin y al cabo cuando pasen por un supermercado y la cajera les pregunte, van a tener que explicarlo", ha defendido.

Ha hecho un llamamiento para ir más allá de la disciplina de voto y de las estrategias de desgaste del Gobierno, porque a quien se desgasta, ha asegurado, es a "los trabajadores y las trabajadoras de este país que van a tener que trabajar dos horas y media más a la semana".

AÑO JUDICIAL

Preguntado por la polémica entorno a la apertura del Año Judicial, ha argumentado que la ausencia del PP responde a una "escenificación permanente" y a la politización de la justicia, y ha asegurado que el caso que afecta al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, es un proceso político.

"Evidentemente, es un proceso político y, por tanto, creo que en ese contexto lo que hay que hacer es respetar las instituciones, y respetar las instituciones cuando nos va bien o cuando no nos va bien", ha sostenido.

VIVIENDA

Respecto a los datos sobre el aumento del precio de compra de la vivienda libre, ha afirmado que "todo lo que tiene que ver con la vivienda es un drama", por lo que ha instado a las administraciones a actuar, aunque ha advertido que no hay soluciones mágicas para este tema.

"Este es un tema que hay que abordar. Lo tienen que abordar las comunidades autónomas, lo tienen que abordar los ayuntamientos, y no hay soluciones mágicas. No se arregla liberalizando suelos, se arregla construyendo vivienda protegida de alquiler para los trabajadores", ha rematado.