El AMB aprueba la propuesta de Veolia para el contrato de agua en 8 municipios de Barcelona

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BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado el listado de las ofertas para el contrato para gestionar el servicio de agua en 8 municipios barceloneses durante 25 años, que ha situado a Veolia al frente, han explicado fuentes del ente a Europa Press este martes.

Las mismas fuentes han explicado que el siguiente paso es pedir a Veolia la documentación de solvencia técnica y económica y que, si todo es correcto, se adjudicará definitivamente el contrato a la multinacional en uno de los próximos plenos.

El contrato incluye la gestión del agua durante los próximos 25 años en Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Cugat del Vallès y Tiana (Barcelona).

En total, asciende a 1.078 millones: 937,4 se deberán ejercer durante la concesión de 25 años y los otros 140,6 en una prórroga que puede llegar a 3 años y 9 meses, y la concesionaria deberá hacer inversiones de 175,6 millones.

La oferta económica de Veolia a través de la Sociedad General de Aguas de Barcelona fue la que obtuvo más puntos, con 49 (la empresa también logró la mejor puntuación técnica), seguida de la UTE de Aqualia con Aguas de Valencia (45,376 puntos) y de la UTE de Gestión y Técnicas del Agua con Saur (41,803).