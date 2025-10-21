El AMB destina 3,38 millones en ayudas para construir nuevos carriles bici y rutas peatonales

Archivo - Carril bici en el inicio del puente dels Passadors en Sant Adrià de Besòs. - AMB - Archivo

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado un paquete de subvenciones de 3,38 millones de euros para construir nuevos carriles bici y mejorar los itinerarios peatonales en los municipios metropolitano, con el objetivo de impulsar la movilidad activa y sostenible.

Según ha explicado el AMB en un comunicado este martes, 2,38 millones se destinarán a la proyección y ejecución de carriles bici vinculados a la red Bicivia y 1 millón a actuaciones que mejoren los desplazamientos a pie, especialmente en los accesos al transporte público.

La consellera delegada de Movilidad Sostenible del AMB, Elisabet Latorre, ha destacado que la iniciativa "permitirá completar tramos pendientes de la Bicivia y garantizar una movilidad cómoda y segura tanto para ciclistas como para peatones".

Cada ayuntamiento podrá presentar hasta dos solicitudes por convocatoria, con un límite de 200.000 euros para los carriles bici y 50.000 para los proyectos peatonales, y las actuaciones deberán ejecutarse en un máximo de 18 meses, prorrogables nueve más en casos excepcionales.

Con esta cuarta convocatoria, el AMB da continuidad a las lanzadas en 2016, 2017 y 2021, que cofinanciaron 41 proyectos en 29 municipios y permitieron crear 48 kilómetros nuevos de red ciclable, con una inversión conjunta de más de 10 millones de euros entre el organismo y los consistorios.