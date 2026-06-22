El AMB distribuirá por Sant Joan a 160 trabajadores para limpiar las playas tras la verbena

Archivo - Un dispositivo de limpieza en una playa del área metropolitana de Barcelona. - AMB - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) desplegará un dispositivo especial formado por 160 trabajadores para la limpieza de las playas después de la verbena de Sant Joan del martes, para que estén listas a las 9.30 del miércoles.

Desde las 6 de la mañana, los técnicos peinarán las playas con ayuda de 3 camiones compactadores, 9 cribadoras, 3 quads y 29 vehículos 4x4 encargados de retirar todos los residuos que haya en la arena y los paseos, informa este lunes en un comunicado.

El dispositivo estará acompañado de Policía Local, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra para ayudar a desalojar las playas, y, una vez haya pasado la maquinaria, un tractor electroimán repasará la arena para retirar residuos metálicos.

El AMB ha recordado que, para minimizar riesgos de incendio y evitar accidentes y la contaminación de la arena, está prohibido hacer hogueras, aunque sean pequeñas, así como tirar petardos en zonas de vegetación o en pinedas.

También ha pedido a quienes usen las playas durante la verbena, que estarán abiertas toda la noche, que recojan todos los residuos y utilicen los contenedores para evitar que durante esas horas se conviertan en "verdaderos vertederos".