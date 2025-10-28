El AMB incorpora 7 nuevos autobuses urbanos sostenibles a la red del Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporado 7 nuevos autobuses urbanos sostenibles (6 de cero emisiones y 1 híbrido) a la red de la comarca del Baix Llobregat, que da servicio a Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei.

Los ha presentado este martes el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, junto a los alcaldes de Esplugues, Eduard Sanz, y de Sant Just, Joan Basagañas, y representantes de Sant Feliu y de Molins.

Cordón ha destacado que el AMB "sigue avanzando de manera firma en la renovación de la flota metropolitana" con vehículos más limpios y saludables para la ciudadanía, procurando una mejor calidad del aire.

Al acabar el año, el AMB habrá incorporado 71 nuevos autobuses (53 totalmente eléctricos y 18 híbridos) que han supuesto una inversión de más de 38 millones de euros y que permitirán reducir un 80% la emisión de gases contaminantes.

El AMB gestiona indirectamente 934 autobuses, de los cuales el 71,5% forman parte de la flota sostenible, y a finales de año prevé llegar a los 948 vehículos, de los que 149 serán totalmente eléctricos (un 74,8%).