El AMB naturalizará una calle en El Papiol para conectar la sierra de Collserola y el río Llobregat

Imagen virtual de la transformación de la calle Trull, en El Papiol (Barcelona). - AMB

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comenzado la naturalización de la calle Trull, en El Papiol, para naturalizar este tramo para que se convierta en un "conector ecológico" entre la sierra de Collserola y el río Llobregat.

El nuevo espacio ofrecerá a los ciudadanos un paseo arbolado con vistas sobre el valle bajo de Llobregat, con diferentes zonas de estancia, y con un presupuesto de 1,2 millones de euros financiado por el AMB (72%) y el Ayuntamiento de El Papiol (28%), informa la institución en un comunicado este lunes.

Las obras servirán para ampliar las aceras y crear un paseo accesible con miradores y se enterrarán las líneas exteriores de servicios y suministros, así como la renovación del alumbrado público.