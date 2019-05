La AMI pedirá a los nuevos concejales que se comprometan con la "república catalana"

Publicado 06/05/2019 12:41:35 CET

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha presentado este lunes la campaña 'Concejal por la república' para que los concejales electos el próximo 26 de mayo que lo deseen incorporen un compromiso con "los valores de la república catalana" en el acto de toma de posesión de su cargo.

En una rueda de prensa, el presidente de la AMI y alcalde de Port de la Selva (Girona), Josep Maria Cervera, ha explicado que enviarán la propuesta a los ayuntamientos adheridos a la entidad, mientras que, a las localidades no adheridas, se enviará la campaña a los partidos que logren representación.

"No es sustitutivo de la fórmula que se usa para jurar el cargo, sino que se añade", ha detallado Cervera, mientras que la vicepresidenta primera de la AMI y alcaldesa de Arenys de Mar (Barcelona), Anabel Moreno, ha explicado que se ha redactado un informe jurídico que da amparo legal a la fórmula.

Preguntado sobre si enviarán la campaña a PSC y 'comuns', Cervera ha recordado que en 2015 se adhirieron algunos concejales socialistas y de ICV --aunque no ha detallado cuántos--: "No hemos descartado a nadie, pero no creemos que el PSC lo suscriba en este momento", ha dicho.

La fórmula propuesta es: "Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Catalunya políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada".

Cervera ha recordado que en las elecciones municipales de 2015 ya lanzaron la campaña 'Concejal por la independencia', que pedía un compromiso con la independencia de Catalunya, y ha dicho que ahora los concejales también deben trabajar contra los políticos "presos y exiliados" por el proceso soberanista.

En la campaña anterior, de un total de 9.077 concejales, se adhirieron 4.192 a la campaña 'Concejal por la independencia', el 46,18%, y Cervera ha recordado que la AMI tiene un total de 789 miembros de los 947 municipios catalanes: "Sin los municipios no será posible alcanzar la independencia ni la república catalana".

Al acto también han asistido el secretario de la AMI y alcalde de Arenys de Munt (Barcelona), Joan Rabasseda; la vocal de la comisión ejecutiva de la AMI y alcaldesa de Begues (Barcelona), Mercè Esteve, y el también vicepresidente de la AMI y alcalde de Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni.