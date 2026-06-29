La Amic y Ràdio Arrels impulsan Escat Mèdia, "redacción transfronteriza" para medios de proximidad

Foto de familia de la presentación de Escat Mèdia. - AMIC

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) y Ràdio Arrels han impulsado Escat Mèdia, una "redacción transfronteriza" con el objetivo de consolidar una red estable de medios de proximidad en los Pirineos Orientales francesas y la provincia de Girona.

El proyecto, presentado en la Casa de la Generalitat en Perpignan (Francia) este lunes, agrupa en su primera fase a 18 medios de proximidad de ambos lados de la frontera, informa la Amic en un comunicado.

El acto ha contado con el director de la Casa de la Generalitat en Perpignan, Albert Piñeira, que ha puesto en valor el papel del programa interregional europeo para construir "un relato compartido del espacio catalán transfronterizo", y del vicepresidente del Consejo Departamental de los Pirineos Orientales, Nicolas Garcia, que asegurado que la iniciativa acerca Europa a la ciudadanía.