Amics del País destina 85.000 euros a fomentar la investigación y la igualdad de oportunidades

Amics del País destina entrega becas y un premio para fomentar la investigación y la igualdad de oportunidades - AMICS DEL PAÍS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País ha destinado 85.000 euros a fomentar "la excelencia investigadora y la igualdad de oportunidades", mediante la concesión de 15 becas y un premio a una asociación.

En un comunicado este martes, la entidad, presidida por el jurista y expolítico Miquel Roca, ha detallado que han destinado 65.000 euros en la primera edición de las becas Doctor Joan Guinovart --4.500 euros cada una-- y que se destinarán a jóvenes investigadores para realizar una estancia de al menos 3 meses en universidades o centros de investigación extranjeros.

También han entregado el premio Llegat Valldejuli, dotado de 20.000 euros, a la Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà.

El acto de entrega del premio y las becas se ha celebrado este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, y ha contado con la presencia del propio Roca y del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

Roca ha destacado que Amics del País ha concedido 200 becas de formación e investigación en los últimos 16 años, y ha asegurado que el talento no sirve de nada si no se pone "al servicio de la justicia social".

"Hoy no podemos estar en el Saló de Cent hablando de talento y justicia social si no somos capaces de entender que la paz la construimos entre todos y el talento debe ser un factor importante para alcanzar este objetivo", ha subrayado quien es uno de los 'padres' de la Constitución de 1978.