Amics per la Unesco Barcelona impulsa una nueva línea de actividad dedicada a altas capacidades

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad Amics per la Unesco de Barcelona (AUB) ha iniciado una nueva línea de actividad dedicada al ámbito de las altas capacidades (AACC), coincidiendo con el Día Internacional de las Altas Capacidades que se celebra este sábado.

"El objetivo es impulsar espacios de reflexión, divulgación y propuesta que permitan avanzar en el conocimiento y en la resolución del reto social que las altas capacidades plantean especialmente en jóvenes y adultos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito profesional, social y de salud", informa la entidad este viernes en un comunicado.

Explican que, en los últimos años, la detección de alumnado con altas capacidades ha ido aumentando progresivamente, pero los datos muestran que "el fenómeno sigue siendo ampliamente infradetectado: durante el curso 2023-2024 se identificaron 4.200 alumnos con altas capacidades en Catalunya", una cifra que representa cerca del 0,3% del alumnado, muy por debajo del porcentaje estimado por la comunidad científica, que sitúa este perfil entre el 10% y el 15% de la población.

"Esta diferencia indica que más de 130.000 alumnos con potencial de altas capacidades podrían no estar identificados ni recibir una atención educativa adecuada, hecho que tiene implicaciones importantes en el desarrollo personal, académico y social del talento", advierten.

ACTIVIDADES

En este contexto, la iniciativa de la AUB incluirá conferencias, coloquios y talleres especializados, así como la organización de una jornada plenaria prevista para el mes de julio en el Palau Macaya, con la colaboración de la Fundación La Caixa.

Según el director del área de Altas Capacidades de AUB y miembro de su Junta Directiva, Joan Parra, "es imprescindible impulsar soluciones especializadas que permitan transformar el reto de las altas capacidades en una oportunidad de país y en un factor diferencial en el desarrollo del talento".