Amics de la Rambla entrega sus premios a Joan Pera, Eduard Soley y Anna Campos

Collboni afirma que el galardón es un "clásico imprescindible" para explicar la ciudad

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Rambla de Barcelona ha entregado este lunes el Guardó Ramblista d'Honor 2025 al actor Joan Pera, al frutero del Mercat de la Boqueria Eduard Soley y a la representante de la pastelería La Estrella Anna Campos.

El acto se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ha estado presidido por el alcalde, Jaume Collboni, y también han asistido el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, concejales y comisionados del consistorio y ha contado con la introducción a los premiados por parte del fundador y director de Comediants, Joan Font.

Collboni ha remarcado que el galardón es un "clásico imprescindible" para explicar el compromiso de toda la gente que vive y trabaja en La Rambla y que es un símbolo que explica la ciudad.

Se ha referido también a las obras de transformación del paseo y ha asegurado que el objetivo final del proyecto va más allá de "cambiar su piel y morfología urbana", y ha asegurado que el reto es recuperar La Rambla para los barceloneses.

"Queremos que La Rambla sea un paseo eminentemente cultural. Hace poco hemos retenido el Teatre Capitol y queremos hacer lo mismo con el Principal, pero también renovaremos el Mercat de la Boqueria y todo ello son pasos que no podemos hacer sin los comerciantes, floristas, quioscos, el mundo cultural y los vecinos", ha concluido.

BALLETBÓ Y FONT

Balletbó ha llamado a la colaboración entre partidos y entidades porque defiende que La Rambla "necesita acuerdos a largo plazo y visión de futuro para el beneficio de todos" y ha expresado textualmente que la reforma actual no será tan solo un cambio de pavimento y de maquillaje.

Ha afirmado que La Rambla es un paseo singular y único que debe reflejar la identidad barcelonesa y catalana, por lo que ha pedido "recursos proporcionales a su uso intensivo" para implementar un plan de seguridad que acabe con los negocios ilegales, un plan de limpieza intensivo y que el Pla Endreça se aplique cobrando las multas cuando toca.

Por su parte, Font ha rememorado los inicios de Comediants y ha relatado que empezaron actuando en este mismo paseo, que también les sirvió de inspiración para sus espectáculos, y ha llamado a trabajar para que esta calle sea un "lugar de memoria donde se pueda ver su historia y la de la ciudad".

JOAN PERA

El jurado ha premiado al actor Joan Pera en agradecimiento a "toda una vida dedicada a hacer reír y soñar, ceder su voz a muchos de los ídolos audiovisuales de muchas generaciones y formar parte de la vida de muchos barceloneses".

Pera ha asegurado que él tiene el honor de ser de La Rambla y ha repasado algunos de sus recuerdos en la avenida barcelonesa: "La Rambla para mí es mi ADN, he sido ramblista toda la vida y ahora lo soy de honor y esto me hace muy feliz".

EDUARD SOLEY

El jurado ha distinguido a Eduard Soley por su trayectoria profesional vinculada al Mercat de la Boqueria y su labor de "promoción de la cultura de mercado y del producto fresco, de calidad y de proximidad".

Soley ha explicado que nació en la calle Escudellers, a escasos metros del paseo, y que siempre ha vivido cerca de La Rambla y ha reivindicado que Boqueria y Rambla "siempre se tienen que entender e ir unidas".

ANNA CAMPOS

Finalmente, el jurado ha reconocido a Anna Campos por la "larga historia de la pastelería rescatada y potenciada con un proyecto joven que recupera para el barrio y la ciudad un comercio emblemático con fuerzas renovadas".

Al recoger el premio, Campos ha dicho que sus amigos y familia le han ayudado a impulsar proyecto y ha reconocido que el premio le hace "muchísima ilusión", ya que aún no hace ni un año que comenzaron, lo que dice que la empuja a seguir con la pastelería.