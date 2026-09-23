Amics de La Rambla propone 26 nuevas rutas gratuitas en el programa '(Re)descobreix La Rambla'

Ruta organizada por Amics de la Rambla - AMICS DE LA RAMBLA
BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Amics de La Rambla ha propuesto 26 nuevas rutas gratuitas en el marco del programa '(Re)descobreix La Rambla', entre el 2 y el 27 de octubre.
Después del "éxito" de las ediciones anteriores con las plazas agotadas para todas las rutas, Amics de La Rambla ha propuesto estas nuevas rutas, 12 de las cuales son parte de la programación de la Festa Major de la Rambla - Festa del Roser 2026, han informado en un comunicado este miércoles.
Las rutas, para las que es necesario inscribirse previamente en la página de Amics de La Rambla, quieren ser una "invitación a reencontrarse con La Rambla y a descubrir aspectos de su historia" que son más desconocidos.
En esta ocasión hay dos nuevas rutas 'La Rambla, bressol de la política de Barcelona' y 'Un detectiu del segle XVI a La Rambla'.
Cada una de las rutas propuestas ofrece una visión diferente de esta calle y la ciudad y en esta edición hay 14 rutas diferentes de entre las 26 programadas.
RUTAS ONLINE
Además, también están disponibles 6 rutas online para hacer con la ayuda de un dispositivo móvil: 'Les façanes de La Rambla', 'La Rambla del cine', 'Personatges de La Rambla', 'Fotògrafs de La Rambla', 'Fondes i Hotels de La Rambla' y 'Obres d'art a La Rambla'.
Estas rutas son las que se presentaron en las diferentes ediciones del 'Rambling' que Amics de la Rambla organiza cada diciembre y, desde la edición de 2025, están disponibles online para todo el mundo.