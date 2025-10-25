La ampliación del Hospital de Terrassa (Barcelona) ya cuenta con el Plan Especial Urbanístico

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Urbanismo del Arc Metropolità de Barcelona ha aprobado el Plan Especial Urbanístico para ampliar el Hospital de Terrassa (Barcelona), para que tenga más quirófanos y servicios médicos.

Lo ha promovido el Consorci Sanitari de Terrassa, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y la fundación Sant Llàtzer, y pretende llevar a cabo una ordenación global del ámbito urbanístico de 47.958 metros cuadrados, informa el Departamento de Territorio en un comunicado este sábado.

La renovación contempla actuaciones como la ampliación de áreas quirúrgicas, una ampliación para ubicar el nuevo aparato de resonancia magnética y la construcción de un edificio anexo al acceso principal.

Además se prevé desplazar el acceso rodado a la actual rotonda de acceso al aparcamiento, crear plataformas a los lados de las escaleras de evacuación para colocar las instalaciones de climatización de las plantas y ordenar la configuración de la ampliación de manera que garantice "una buena calidad del conjunto".

El Plan también incorpora el proyecto del corredor de movilidad, el bus rápido de tránsito BRCat Terrassa-Sabadell (Barcelona), incluido en el Plan Director de Infraestructuras (PDI).