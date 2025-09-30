Ampliadas las actuaciones que se pueden financiar con el Fondo de Transición Nuclear del Govern

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado un decreto ley que amplía las actuaciones que se pueden financiar con el Fondo de Transición Nuclear con el fin de garantizar "una distribución equitativa de los beneficios generados" por estas actividades, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El nuevo marco normativo suma proyectos de reindustrialización, transición energética, desarrollo agroalimentario, turismo, nuevas tecnologías, infraestructuras, transporte público, vivienda, salud, educación y servicios sociales.

"Esta ampliación permitirá atender necesidades urgentes como la emergencia habitacional y los servicios básicos de los municipios beneficiarios de las zonas Penta I y II", ha explicado el Govern.

El decreto ley crea dos nuevos fondos específicos que se financiarán con la recaudación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

El primero destinará recursos a la gestión forestal y el segundo dará apoyo al sector pesquero para que cumpla con las nuevas restricciones europeas y pueda mantener la actividad económica.