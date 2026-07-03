Amplían a Santa Cristina d'Aro el confinamiento por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona)

Archivo - La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) ha obligado ordenar el confinamiento en la urbanización Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro (Girona), informa Protecció Civil en un comunicado en 'X'.

Así, han recibido una Es-Alert los vecinos del barrio de Sant Pol de la Bisbal, las masías y casas de la zona sur de la ciudad, así como la casa de colonias Pou del Glaç, donde permanecen 150 niños que están fuera de peligro.

Los Bombers de la Generalitat centran sus esfuerzos este viernes a mediodía en el flanco izquierdo del incendio para que no se abra, por lo que han aumentado las dotaciones hasta las 35 terrestres y 10 aéreas.