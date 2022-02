La ANC se desmarca de la estrategia de Aragonès y lamenta que no se haya consensuado

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ANC ha asegurado que no participará en "una unidad de acción y de movilización" alrededor de la estrategia planteada el lunes por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha lamentado que no se haya consensuado.

"Estamos en total desacuerdo en pedir concesiones al Estado español en la mesa de diálogo sin preparar alternativas unilaterales", ha advertido en un comunicado, donde apuntan que con sólo la movilización y la unidad de acción no se forzará al Estado a pactar un referéndum, algo que consideran ingenuo y que devuelve al independentismo a 2012.

También ha criticado que Aragonès hablara de los indultos a los presos independentistas como "el reconocimiento de la injusticia de la sentencia por parte del Gobierno", mientras que la ANC considera que cambiar la posición de la Abogacía y la Fiscalía del Estado en el juicio en el Tribunal Supremo sí hubiera sido una victoria, así como suprimir la sedición como delito en el Código Penal.

Para la ANC, los indultos son una medida de gracia que no reconoce "la injusticia de la sentencia y que políticamente ha ayudado al Estado a dar una apariencia de normalización del conflicto" entre Catalunya y el resto de España.

Además, considera que pedir al Gobierno una solución similar a los indultos para los políticos independentistas que viven fuera de España es "renunciar a uno de los elementos de confrontación hasta ahora más exitosos".

Aunque valoran que Aragonès explicara que históricamente el catalanismo, y por extensión el independentismo, ha trabajado para tener un proyecto global, critican que hablar de la consulta del 9N, de los resultados de las elecciones y del 1-O "sólo como formas políticas que expresaban la voluntad de decidir el futuro del país es tirar el mandato del primero de octubre".

"Lo que significa el 9N y, sobre todo, el 1-O no lo decide él, lo decide el Parlament, que aprobó una ley que decía claramente que era un referéndum vinculante, no un proceso participativo", ha defendido la entidad independentista, que también ha lamentado que el presidente catalán no mencionara la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.