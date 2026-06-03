ANC, Òmnium y Consell de la República piden al Papa priorizar el catalán en su visita a Barcelona

Archivo - La Torre de Jesús de la Sagrada Familia durante un amanecer en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han han dirigido una carta al Papa León XIV con motivo de su visita a Barcelona en que piden "explícitamente que el Papa priorice el uso del catalán durante su visita".

Lo piden "especialmente" durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, como mensaje que consideran de respeto a la sociedad catalana, informan las entidades en un comunicado conjunto este miércoles.

Las entidades entregarán una carta al padre abad de Montserrat, Manel Gasch, con la voluntad de que pueda hacerla llegar al Papa, en la que remarcan la "honda vinculación de Antoni Gaudí con la lengua, la cultura y la nación catalanas".

La carta también expresa la preocupación por la situación de la lengua catalana y recuerda que Catalunya "sigue reclamando el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica".

Más allá del contenido de la carta, las entidades firmantes alertan de los que consideran intentos del Estado español y de la Conferencia Episcopal Española de utilizar la visita papal y la figura universal de Antoni Gaudí "como instrumentos de españolización y negación de la realidad nacional catalana".