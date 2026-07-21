ANC, Òmnium y entidades llaman a movilizarse por la Diada: "No basta con sentirse independentista"

ANC, Òmnium y entidades llaman a movilizarse por la Diada del 11 de septiembre, bajo el lema 'Hi soc. Hi som'. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, AMI, el Consell de la República (CdRep), la Intersindical y el Ciemen han llamado este martes a la movilización unitaria de la ciudadanía en la Diada del 11 de septiembre: "No basta con sentirse independentista. Hay que estar, hay que movilizarse", ha dicho el presidente de la ANC, Josep Vila.

Los dirigentes de las 6 entidades, han presentado en una rueda de prensa en Barcelona las movilizaciones la tarde de la Diada en Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) que, bajo el lema 'Hi soc. Hi som', quieren demostrar que la sociedad civil independentista "en contra de lo que se dice a menudo, no ha desaparecido", en palabras del presidente de Òmnium, Xavier Antich.

En la capital catalana habrá dos columnas: una bajo la idea 'Present' desde Gran Via con la calle Casanova, que pasará por Ronda Universitat y finalizará en plaza Catalunya, donde coincidirá con la columna 'Futur', que saldrá desde Via Laietana, a la altura de la plaza de la Catedral, y seguirá hasta Ronda Sant Pere para llegar a plaza Catalunya.

En Girona habrá una única columna desde la plaza Pompeu Fabra hasta La Copa por la avenida Jaume I, y en Amposta habrá una columna desde la calle Sebastià Juan Arbó y otra desde la avenida Santa Bàrbara con calle Elisabets, que coincidirán en el puente colgante sobre el río Ebro.

La manifestación en Barcelona se iniciará a las 17.14 horas, y a las 18.15 se harán los parlamentos institucionales en el escenario principal de plaza Catalunya, mientras que en Girona y Amposta empezarán a las 16 horas y los actos serán a las 17.14.