La ANC se plantará ante la Generalitat desde el lunes hasta marzo para pedir la república

Publicado 02/02/2019 9:11:39 CET

Las concentraciones se harán de 9 a 21 y se desplegará una pancarta

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ANC se plantará desde este lunes hasta el 1 de marzo en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante la Generalitat, para exigir al Govern que cumpla con "el mandato" del 1-O e implemente la república.

Según un correo electrónico dirigido a los socios de la ANC, al que ha tenido acceso Europa Press, a partir del 4 de febrero y durante 20 días --sin contar los fines de semana--, llamarán a la ciudadanía a concentrarse en la plaza de 9 a 21 para recordar al Govern su "obligación que llevar a cabo el mandato que el pueblo de Catalunya le dio el 1 de octubre de 2017".

También está previsto desplegar una pancarta bajo el lema '¿Qué estáis haciendo para aplicar el mandato del 1 de octubre?': "Mientras no tiremos adelante este mandato estaremos permitiendo que la represión haga su efecto y nosotros, el pueblo movilizado, estamos aquí. Es necesario que el Parlament y el Govern hagan su parte", pide la ANc.

Para hacer posible estas acciones, que impulsan las territoriales del Barcelonès, la ANC reclama la implicación de voluntarios, a los que pide que se apunten los días de la convocatoria y hagan las "máximas horas posibles".

"¿Por qué estamos en un Govern autonomista y permitimos que haya esta farsa de juicio?", pregunta la entidad, que considera que es porque no se ha aplicado el resultado del 1-O, y por eso quieren canalizar su rabia e indignación a quien puede revertir la situación, el Govern y Parlament, dicen.

VÍDEO

Precisamente la ANC lanzó la semana pasada un vídeo en redes sociales donde criticaba al Govern de Quim Torra, al que acusaba de ser "autonomista" y de haber incumplido todas las promesas que hizo en su día para avanzar hacia la independencia de Catalunya.

Para la entidad que lidera Elisenda Paluzie, los incumplimientos son: no haber investido a Carles Puigdemont; no haber restituido al Govern cesado con el 155; no haber aprobado 16 leyes suspendidas por el TC en la pasada legislatura; no haber recuperado el pleno funcionamiento de la hacienda catalana, y no haber creado una asamblea de cargos electos.