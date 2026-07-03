Andic realizaba un testamento anual y los hijos compartían su intención de crear la fundación

Las hermanas de Jonathan Andic a su salida del Juzgado - David Zorrakino - Europa Press

Sarah y Judith Andic defienden "la inocencia" de su hermano, investigado por homicidio

MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El fundador de Mango, Isak Andic, hacía un testamento anual del que informaba a sus tres hijos y todos ellos compartían la voluntad de crear una fundación, según han declarado este viernes ante la jueza Sarah y Judith Andic, hermanas de Jonathan, único investigado por el presunto homicidio de su padre.

Las dos han explicado que anualmente se reunían con su padre, que los informaba con "total transparencia" sobre el eventual reparto patrimonial, y que las donaciones que les hacía en vida las iba restando de la herencia para mantener un reparto igualitario entre los hijos, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

En el auto de prisión provisional eludible con fianza de 1 millón de euros, la instructora señaló como presunto móvil económico criminal la pretensión de Isak Andic de crear una fundación para ayudar a personas necesitadas, al esgrimir una presunta "obsesión" de su hijo por el dinero que le pudo llevar a pedir a su padre la herencia en vida.

Sin embargo, las declaraciones de las hermanas Andic en sede policial chocan con la tesis de la instructora, al afirmar que la voluntad de su padre de crear una fundación era un proyecto compartido por los hijos.

En su declaración ante los Mossos, las hermanas ya dijeron conocer el testamento de su padre, que no discriminaba el equilibrio entre los hijos, y sobre la herencia en vida señalaron que, lejos de deberse a una "obsesión" por el dinero de su hermano, era una herramienta para que pudiera independizarse y que el primogénito acabó rechazando.

Las mismas fuentes han señalado que este viernes ambas han dicho, en este sentido, que Jonathan quería abandonar la responsabilidad ejecutiva y quedarse sólo como consejero de Mango para dedicarse a proyectos propios.

Preguntadas sobre si sabían si su padre y su hermano Jonathan habían pactado la salida de este de Mango, han dicho desconocerlo.

LA FAMILIA

Las dos se han ratificado en lo que declararon ante los Mossos d'Esquadra y han defendido "la inocencia" de su hermano, según informa la familia en un comunicado recogido por Europa Press.

La familia lamenta en el escrito que, tras 18 meses sin tener aún el espacio de sosiego para procesar el duelo, las hermanas han mantenido la "absoluta convicción de que la verdad acabará prevaleciendo respecto a la inocencia de su hermano" y confían en que todo se aclarará.

Además, reiteran que ellas dos, al igual que el resto de la familia, han colaborado desde el inicio del proceso con todo lo que les han requerido como han hecho de nuevo este viernes.