Andrés González (La pizarra de Andrés): "Todo el mundo debería" invertir con cabeza a largo plazo

El economista y divulgador financiero Andrés González --conocido en redes como La pizarra de Andrés--, interactuando con sus seguidores. - EUROPA PRESS

El divulgador afirma que el riesgo depende de la edad, el horizonte temporal y la tolerancia

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El economista y divulgador financiero Andrés González --conocido en redes como La pizarra de Andrés-- ha asegurado que "invertir con cabeza, sabiendo lo que haces, buscando esos productos que a ti te sirven y te cuadran, es lo que todo el mundo debería hacer a largo plazo", en una entrevista a Europa Press este sábado.

González, que ofrece formación financiera gratuita a través de las redes sociales, ha explicado que esta inversión "de una forma o de otra, más conservadora, más riesgosa" es necesaria para hacer frente a la inflación, que ha definido como un impuesto invisible por la pérdida de poder adquisitivo que supone.

Ha detallado que se puede invertir desde productos "extremadamente conservadores" que ofrecen rentabilidades del 2% o el 3%, que ha dicho que es poco, pero que permite salvar la inflación.

"A partir de ahí, por supuesto que hay cosas más riesgosas, y como siempre digo, nadie regala nada, si estás dispuesto o si lo que quieres obtener es una rentabilidad mayor, pues por supuesto vas a tener que pagar un peaje de riesgo", ha dicho.

El economista ha explicado que el nivel de riesgo depende de la edad --a más edad, menos riesgo--, el horizonte temporal y, sobre todo, la tolerancia al riesgo de cada persona.

Por otro lado, González ha explicado que la mayoría de sus seguidores son hombres --entre el 80% y el 91% dependiendo de la red-- y se ha mostrado sorprendido por esta diferencia.

"Es difícil de explicar, pero sí que diré que mi contenido es para todos los públicos, que encima gran parte de mi contenido se basa en resolver dudas de la gente y que esas dudas llegan a todo el mundo. Si el que se queda luego es más el hombre que la mujer, desconozco exactamente cuáles son los motivos", ha añadido.

VIVIENDA

González ha lamentado que "los salarios no están pudiendo competir con la inflación, que encima es especialmente elevada en los inmuebles", hecho que ha dicho que ocurre en todas las economías avanzadas y que provoca que, textualmente, la vivienda sea un problema.

Por ello, una de las ideas que transmite es que los jóvenes se independicen lo más tarde posible, ya que el alquiler reduce notablemente el ahorro y las posibilidades de invertir.

"Si te quedas en casa de tus padres podrás ahorrar un montón más, podrás ahorrar e invertir y crear ese inicial que te permita luego, con una hipoteca, comprarte una vivienda", ha apuntado.

BANCOS TRADICIONALES

El divulgador financiero es crítico con los productos de inversión que ofrecen los bancos tradicionales, que ha dicho que "se ponen de acuerdo para dar un producto subóptimo" y lo ha achacado a la falta de conocimientos financieros de la población.

"Puesto que no hay una cultura financiera que demande un producto mejor, todo el mundo cree que debe invertir a través de las plataformas habituales o los bancos habituales", ha dicho.

Sin embargo, ha celebrado que esta falta de conocimientos está cambiando poco a poco gracias a las nuevas tecnologías y que la gente conoce "otras formas de inversión que se ve que claramente son superiores a estos bancos que hasta ahora no han tenido la necesidad de renovarse y de dar un tipo de inversión más o menos costosa".

SEGUNDAS JORNADAS DE INVERSIÓN

González organiza la tarde de este sábado en L'Auditori de Barcelona sus segundas Jornadas de Inversión, que contarán con representantes de diferentes gestoras de inversión.

Ha explicado que "el objetivo es acercar todo tipo de opciones de inversión a la persona de a pie y que luego con esos conocimientos pueda decidir qué es lo que más le cuadra".

"Inversión hay para todos los públicos y simplemente es tener el mínimo conocimiento para saber cuál es la tuya", ha señalado.