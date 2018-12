Àngels Chacón no se quedará a la cena de Fomento del Trabajo en solidaridad con la huelga de hambre

Publicado 18/12/2018 12:50:59 CET

Afirma que se trabaja sobre reuniones entre consellers y ministros este viernes

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, irá a la entrega de las Medallas de Honor y de los XI Premios Carles Ferrer Salat que organiza el jueves la patronal Fomento del Trabajo, si bien no se quedará a la cena posterior, por solidaridad con la huelga de hambre que están llevando a cabo presos soberanistas.

"Por respeto a los compañeros, estaré en el inicio del acto, pero después no me quedaré a la cena. Es una cuestión personal", ha declarado este martes tras reunirse con el sector del comercio sobre la campaña de Navidad y el dispositivo de este viernes, cuando se hará en Barcelona el Consejo de Ministros y se prevén movilizaciones como protesta.

Preguntada por si otros consellers tampoco se quedarán a la cena, ha respondido que no lo han comentado, aunque cree que sí lo harán los consellers de JxCat y no lo ha podido hablar con los de ERC: "Lo estamos haciendo en muchos actos".

"No puedo quedarme a una celebración cuando hay personas protestando de forma pacífica, pero contundente, ante la inactividad del Tribunal Constitucional, que les está generando una indefensión por no poder acudir a tribunales europeos", ha aseverado.

Chacón ha dejado claro que no se puede frenar ninguna actividad económica y que el objetivo no es castigar al sector de la restauración: "Veo bien que se celebren todas las comidas y cenas de Navidad pero, como consellera y compañera de los que hacen este clamor, no tengo la conciencia para quedarme, pero es una decisión personal".

Sobre si se han cerrado reuniones entre ministros y consellers aprovechando la celebración en la Casa Llotja de Mar del Consejo de Ministros este viernes, ha indicado que "se está trabajando para que las haya, pero no hay una conclusión final".

PIDE REUNIONES CON "CONTENIDO"

"Desde el Govern siempre se ha trabajado para fomentar este tipo de reuniones, pero no queremos que sean de escaparate, sino con contenido, y no se puede obviar la realidad de Catalunya", ha apuntado en alusión a los presos soberanistas.

"La cuestión importante en Catalunya, además de temas bilaterales, es la que es. Es un tema político, un conflicto político, y como tal debe solucionarse. Ni por vía represiva ni judicial", ha dicho.

"O hablamos de verdad y afrontamos los temas o, si los vamos obviando, iremos saltando de complejidad en complejidad", ha finalizado Chacón.