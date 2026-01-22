Àngels Fitó (UOC), nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques

Àngels Fitó (UOC) y Laia de Nadal (UPF) durante el acto - ACUP

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha sido nombrada nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), cargo que ocupará durante 2026, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Fitó releva a la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, que ha ocupado el cargo en 2025, y el cambio ha sido en la Asamblea General de la Acup; y entre los objetivos de este mandato está reforzar la función de la Acup de "incidencia institucional" y proyección de las universidades públicas catalanas.

También se ha constituido la nueva junta directiva de la Acup, formada por Fitó como presidenta; el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, como vicepresidente; la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), Maria Assumpció Vila, como vicepresidenta segunda; la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Montserrat Guàrdia, cono vicepresidenta tercera; y Laia de Nadal será secretaria.