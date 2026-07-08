Anna Bosch gana el Premi Ofici de Periodista 2026 del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Anna Bosch. - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha concedido el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch, informa la organización en un comunicado de este martes.

El galarcón quiere reconocer "una trayectoria profesional excepcional que se ha convertido en referente del periodismo catalán" y un ejemplo de los valores que definen la profesión.

Bosch ha dedicado más de 4 décadas al periodismo "ejerciéndolo siempre con rigor, independencia, honestidad y una vocación inequívoca de servicio público", habiendo sido corresponsal de TVE en Moscú (Rusia), Londres (Reino Unido) y Washington (Estados Unidos).

Ha realizado coberturas de la desintegración de la URSS y de los grandes cambios geopolíticos del siglo XXI, y sus crónicas "han ayudado a la ciudadanía a comprender una realidad cada vez más compleja, aportando contexto, análisis y perspectiva".

Con el galardón, que se entregará en otoño, el Col·legi quiere poner en valor su contribución "al prestigio de la profesión, a la proyección del periodismo catalán y a la defensa del derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada y de calidad".