Anna Guitart, nueva directora del Institut Ramon Llull

Archivo - La periodista y guionista Anna Guitart posa para Europa Press, a 11 de noviembre de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta rectora del Institut Ramon Llull (IRL), celebrado este martes, ha designado a la periodista y guionista Anna Guitart como nueva directora del organismo, informa en un comunicado.

Guitart, que acaba de ser la comisaria de la participación de Barcelona como invitada de honor de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), asumirá la dirección del IRL el 8 de enero de 2026.

El consorcio del IRL está integrado por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno balear, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Palma, y la junta rectora ha estado encabezada por la consellera de Cultura catalana, Sònia Hernández, el secretario de Cultura y Deportes balear, Pedro Vidal, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Guitart, especializada en literatura y libros, inició su trayectoria profesional en Ràdio Barcelona y después trabajó en el programa 'La República', de Joan Barril, en Com Ràdio, y formó parte del equipo del documental 'Setembres', de Carles Bosch.

Ha trabajado como guionista en programas como 'De què va' (Canal 33), 'El bocamoll' (TV3) o 'Via llibre' (Canal 33), dirigió la segunda temporada del programa 'Savis' (Canal 3) y ha presentado y dirigido los programas 'Tria 33' (Canal 33) y 'Tot el temps del món' (Canal 33).

Guitart asumirá la dirección del IRL después de que el pasado 7 de noviembre finalizase la etapa de Pere Almeda al frente de esta institución, dedicada a la proyección de la cultura y la lengua catalanas.