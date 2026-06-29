La Anoia (Barcelona) registró 262 viviendas iniciadas en 2025 según Apce y Caixabank

Sesión inmobiliaria 'Conjuntura Immobiliària Residencial a l'Àmbit funcional de les comarques centrals' - APCE

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Igualada (Barcelona) registró 186 viviendas iniciadas en 2025 y se terminaron 66, mientras que a nivel comarcal la Anoia registró 262 viviendas iniciadas en 2025 y se terminaron 119, según un informe de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) y CaixaBank.

Lo han compartido ambas entidades en la en la sesión inmobiliaria 'Conjuntura Immobiliària Residencial a l'Àmbit funcional de les comarques centrals', celebrada este lunes en la Igualada Fashion Lab, informan en un comunicado conjunto.

En esta sesión se ha realizado un repaso de la evolución de la coyuntura del sector promotor y constructor en Igualada, en los diferentes municipios de la Anoia y en el resto de comarcas centrales.

Entre los datos de producción de vivienda (en valores absolutos) en las comarcas centrales durante el 2025 destacan las 186 viviendas iniciadas en Igualada, seguida por Manresa con 94; Vic con 79; Solsona con 25; Moià con 4, y Berga con 3.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Igualada, Marc Castells; el director general de la Apce, Marc Torrent, y el representante del Centro de Empresas Negocio Inmobiliario de CaixaBank de la Dirección Territorial de Catalunya, Óscar Sosa, entre otros ponentes.

COMPRAVENTA

Los datos de compraventas de vivienda en la Anoia correspondientes al 2025 indican que se han realizado 182 transacciones de compra de vivienda nueva en la comarca y, en cuanto a la vivienda usada, las compraventas efectuadas en este período han sido 1.497 transacciones.

En Igualada, durante 2025, se han realizado 43 transacciones de compra de vivienda nueva y 428 transacciones de compra de vivienda usada.