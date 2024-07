Antich (Òmnium) a los encausados de 'Tsunami': "No es una victoria completa y tampoco definitiva"

Oleguer Serra tras ser recibido por la entidad: "La democracia necesita que la gente protestemos"



BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha celebrado el regreso este viernes del vicepresidente de la entidad, Oleguer Serra, y de otros encausados de 'Tsunami Democràtic', aunque ha afirmado que "no es una victoria completa y tampoco definitiva".

Lo ha dicho en un acto frente a la sede de la entidad en Barcelona, en calle Diputación con Pau Claris, donde se han congregado unas 250 personas, y en el que Antich ha destacado que continúa habiendo gente acusada de terrorismo, y ha remarcado que este viernes "se acaba el exilio de algunos pero aún queda otro, el de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig".

Por su parte, un visiblemente emocionado Oleguer Serra ha criticado que le "persiguieron para debilitar a Òmnium" y asegura que tras su regreso continuará trabajando para defender la lengua catalana y la independencia de Catalunya.

"La democracia necesita que la gente protestemos. Es más evidente que nunca. Si no hubiera sido por todo el trabajo coordinado no podríamos estar aquí en casa", y ha añadido que continuará ejerciendo el derecho de protesta para reivindicar sus derechos.

CRÍTICA A "LAS CLOACAS DEL ESTADO"

En el acto también ha intervenido el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que ha explicado que esta mañana antes de entrar a Catalunya se han encontrado con el diputado de Junts+ Lluís Puig, que reside en el extranjero, y que él no ha podido regresar, por lo que pide "no olvidar todo el trabajo que queda".

El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez ha destacado la unión de todos los encausados que han regresado este viernes, y ha lanzado un mensaje a los poderes del Estado: "Si pensaban que dejaríamos de hacer lo que hemos hecho los últimos años que vayan abandonando la idea. Seguiremos denunciando la guerra sucia que se esconde en las cloacas del Estado".

Por su parte, el activista Josep Campmajó ha afirmado que cuando entró este viernes por la mañana a Catalunya pensó que "volvía del exilio a un territorio ocupado, no a un territorio libre", y ha dado las gracias a quienes han venido a recibirle frente a la sede de Òmnium por dejarle acompañarlos a partir de ahora, dice.

"LA REPRESIÓN ES UNA LOSA"

La secretaria general de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, ha dicho que "estés donde esté la represión es una losa" y, aunque celebra el regreso de los encausados, asegura que seguirán ejerciendo su derecho a la protesta.

El empresario Oriol Soler ha celebrado que el regreso de este viernes supone que "al monstruo se le puede derrotar", en referencia a la causa por 'Tsunami Democràtic' y al juez Manuel García Castellón, y ha reivindicado la capaz de organización de la ciudadanía.

En el mismo sentido se ha pronunciado el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell, quien ha añadido: "Se han acabado los insultos a compañeros que tenemos los mismos objetivos. No hay 'botiflers' y no hay traidores, si no perdemos de vista esto podremos avanzar".

ASISTENTES

Al acto han asistido la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Turull; el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet; los diputados de Junts en el Paralament Francesc de Dalmases y Antoni Castellà; la exdiputada de Junts Aurora Madaula; el expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach.

También estaba la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega, y los exdiputados 'cupaires' Eulàlia Reguant, Dolors Sabater y David Fernández