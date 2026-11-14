Antich (Òmnium) llama a votar: "Ningún voto independentista puede quedarse en casa"

Xavier Antich - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha emplazado este sábado a la ciudadanía a acudir a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "ningún voto independentista puede quedarse en casa", ha informado la entidad en un comunicado.

En el marco de la Trobada Nacional celebrada en Igualada (Barcelona), Antich ha hecho público el posicionamiento de Òmnium: "Llenar las urnas de votos porque, al españolismo más extremo, se le combate en todos lados, también en las urnas".

Antich ha sostenido que Catalunya se juega su futuro en muchos frentes y ha reclamado que en cada cita electoral el independentismo no puede "regalar ni un solo espacio de poder a quienes nos quieren irrelevantes".