Antich (Òmnium) pide a Salellas "mejorar la oferta" de cursos de catalán en Girona ante la demanda

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, durante una reunión - ÒMNIUM

GIRONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha pedido al alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ponga las herramientas necesarias para eliminar las listas de espera para los cursos de catalán en la ciudad: "La demanda existe y es necesario mejorar la oferta".

En una reunión este martes, la primera de las que Antich mantendrá con alcaldes de ayuntamientos con las listas de espera más largas para aprender catalán, ha instado a Salellas a convertir Girona en "uno de los motores para revertir la emergencia lingüística".

También ha trasladado al alcalde que el contexto actual es de crecimiento de nuevos hablantes, pero no al ritmo demográfico, aunque ha asegurado: "Estamos a tiempo de revertir la situación".