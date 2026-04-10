Antich (Òmnium) recuerda al filósofo Pere Lluís Font tras su muerte: "Fue un mediador prodigioso"

Archivo - El filósofo Pere Lluís Font y el presidente de Òmnium Xavier Antich durante la entrega del 57 Premi de Les Lletres Catalanes a Font el año pasado - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha recordado al filósofo, teólogo y traductor Pere Lluís Font, ganador del 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el año pasado, que ha fallecido este jueves a los 91 años de edad: "Fue un mediador prodigioso que incorporó a la cultura catalana lo más relevante del pensamiento europeo de la Ilustración y la modernidad".

"Algunas de las iniciativas más relevantes y de mayor impacto para hacer que, después de la dictadura, la filosofía volviera a hablar en lengua catalana llevan su firma", ha dicho Antich en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este viernes.

El presidente de Òmnium le ha tachado de "maestro", le ha deseado reposo eterno y ha señalado que su ejemplo seguirá marcando horizonte durante mucho tiempo.