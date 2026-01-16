La Antigua Fábrica Estrella Damm supera los 100.000 asistentes en 2025

Celebración de Sant Jordi en la Antigua Fábrica Estrella Damm. - DAMM

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Antigua Fábrica Estrella Damm, situada en la calle Rosselló de Barcelona, ha acogido durante 2025 de 228 eventos relacionados con la cultura, la gastronomía y el deporte, que han atraído a más de 106.000 asistentes.

Entre los eventos destacados figuran el festival BAM - Barcelona Acció Musical, celebrado en el marco de las fiestas de La Mercè, o el Sant Jordi Musical, que contó con las actuaciones de artistas y grupos como Suu, Ginestà, Doctor Prats o Sexenni, entre otros nombres del panorama musical catalán, informa en un comunicado.

También ha acogido otros acontecimientos culturales como la Fiesta de los Premios Gaudí, la Diada Castellera de la Sagrada Familia y el Sant Jordi de Nadal, así como eventos deportivos y gastronómicos.

Asimismo, el espacio ha seguido impulsando su programa de visitas guiadas, "consolidado como una propuesta de ocio cultural en la ciudad".

Situada junto al Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Familia, la Antigua Fábrica "se ha convertido en un punto de interés" tanto para el público local como para visitantes españoles e internacionales, y durante este último año, 7.310 personas han recorrido sus instalaciones para descubrir cómo se elaboraba la cerveza hace un siglo y conocer el archivo histórico de Damm.

Este espacio alberga una de las colecciones privadas más importantes de Catalunya, con 148.000 objetos que documentan la historia de la compañía y reflejan los cambios culturales, económicos y sociales que se han producido desde su fundación en 1876.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

Durante la visita, los asistentes también pueden disfrutar de experiencias gastronómicas como una cata guiada de cervezas Damm o un menú maridaje con cinco platos en uno de los históricos espacios del edificio.

Desde su apertura al público en 2010, tras la rehabilitación de sus instalaciones, Damm ha reforzado su "compromiso con el tejido social y cultural de la ciudad y con la comunidad local, con la que mantiene un estrecho vínculo".