Antoni y Meritxell Falgueras reivindican la "empatía" del comercio local en el pregón de La Mercè

El bodeguero Antoni Falgueras y su hija, la sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, han reivindicado la "empatía" del comercio local durante el pregón de La Mercè 2026 - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bodeguero Antoni Falgueras y su hija, la sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, han reivindicado la "empatía" del comercio local durante el pregón de La Mercè 2026, que da inicio a las fiestas de este año.

El año en el que Barcelona ejerce la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad, han destacado la virtud de la tiendas tradicionales "que ni Internet ni la IA puede sustituir: que alguien te escuche".

Haciendo un repaso de su trayectoria y del Celler de Gelida, en el distrito de Sants, han afirmado que el comercio local no es solo tener una tienda al lado de casa, sino "crear comunidad, hacer barrio y dar alma a una ciudad".

"Y quizás esta es una de las cosas más bonitas que tiene Barcelona. Que aquello que para nosotros es cotidiano, un día descubrimos que para otros es patrimonio", ha afirmado Meritxell Falgueras.

UNA FORMA DE VIVIR

Asimismo, ha defendido que no hay que permitir que Barcelona "tenga las mismas tiendas que en todo el mundo y que las únicas diferencias sean la lengua y la moneda", pese a las competencias de las grandes corporaciones.

También han pedido acudir a las mercerías, a las tiendas de alimentación y el resto de comercios locales para conseguir que se mantengan en pie.

"No tanto llorar cuando cierran y más hacer para que no cierren. Porque la Barcelona de la gente no siempre sale en las postales, pero hace que las postales existan", han sostenido.

Finalmente, han defendido que el comercio de proximidad es lo que recuerda que "una ciudad no se construye sólo con grandes actos, porque Barcelona es una forma de vivir y una forma de amar".