El Any Catalunya-Japó cierra con más de 100 actividades y señala al país como "socio estratégico"

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la cónsul de Japón en Barcelona, Akiko Shikata, en el acto de cierre - GOVERN

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Any Catalunya-Japó ha acabado con 131 actividades tanto en Catalunya como en el país asiático para impulsar las relaciones institucionales, culturales, gastronómicas, arquitectónicas, económicas y de investigación e innovación, y señala a Japón como un "socio estratégico" de Catalunya.

Durante un acto en el Palau de Pedralbes, el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la cónsul de Japón en Barcelona, Akiko Shikata, han destacado este jueves las acciones desarrolladas a lo largo de este año, informa el Govern en un comunicado.

Entre los hitos destaca la presencia catalana en la Exposición Universal de Osaka y el memorando de entendimiento que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó con la ciudad de Kyoto durante su viaje institucional, destaca el Govern en un comunicado este jueves.

También se ha impulsado la Diada de Sant Jordi y la Diada Nacional de Catalunya en Japón, y actividades culturales en Catalunya, como la actuación de la Orquesta Filarmónica de Tokio en el Palau de la Música Catalana y la celebración del Sakura en varios municipios catalanes, además de acciones para reforzar las relaciones económicas y gastronómicas.

COMITÈ CATALUNYA-JAPÓ

Duch se ha comprometido a consolidar una nueva etapa de relaciones con el país asiático: "Queremos trascender esta efeméride y avanzar hacia una colaboración cada vez más estructurada, más profunda y más permanente".

El acto de cierre ha coincidido con la reunión plenaria del Comitè Catalunya-Japó, un órgano que se reúne anualmente, con representantes del Govern y del Consulado, para hacer seguimiento del Pla Japó 2024-2027 y de las relaciones bilaterales en ámbitos como el turismo, la empresa, la investigación, la cultura o la salud.