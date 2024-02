El Any Estellés tendrá actividades en Catalunya y C.Valenciana impulsadas por la ILC y entidades

La directora de la ILC, Izaskun Arretxe, y comisaria del Any Vicent Estellés, Àngels Gregori, en rueda de prensa este jueves en Barcelona

Cuenta con más de un centenar de iniciativas programadas, unas 50 en la Comunidad Valenciana



BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Any Vicent Andrés Estellés programará durante este año actividades en Catalunya y la Comunidad Valenciana para reivindicar la figura del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, con motivo del centenario de su nacimiento, y la conmemoración ha sido impulsada por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) con la Plataforma Cívica Cent d'Estellés y entidades.

En el acto de presentación de Any Vicent Andrés Estellés este jueves en el Palau Moja de Barcelona, la directora de la ILC, Izaskun Arretxe, ha afirmado que la conmemoración pretende reivindicar la incidencia social que tuvo el autor, quien "explicó un país y asumió la voz de un pueblo, como él mismo decía".

La conmemoración pretende involucrar y colaborar con los organismos, iniciativas y entidades que "han unido fuerzas para luchar contra el silencio y celebrar al autor", y durante este año se llevarán a cabo lecturas de la obra de Estellés, exposiciones, rutas, traducciones y se impulsarán novedades bibliográficas.

Por el momento, el Any Estellés tiene ya programadas más de un centenar de actividades entre Catalunya y la Comunidad Valenciana, y concretamente en ésta última ya hay una cincuentena, y la previsión es que se vayan añadiendo más a lo largo de la conmemoración, apuntan desde la organización.

Arretxe ha lamentado que hace una semana el PP y Vox rechazaran en Les Corts Valencianes una propuesta de Compromís para conmemorar en 2024 el Any Estellés, ya que recuerda que hace dos años, cuando se celebró el Any Fuster, hubo "una complicidad muy importante con los gobiernos valenciano y balear" y cree que este año podría haber sucedido lo mismo con Estellés.

"Más allá de la importancia simbólica, el hecho de que pudiéramos trabajar juntos permitió un Any Fuster más grande y relevante, y esto desgraciadamente no será posible hacerlo esta vez", ha añadido, y ha defendido que Catalunya trabajará con asociaciones de la Comunidad Valenciana para celebrar el Any Vicent Andrés Estellés en ambos territorios.

POETA QUERIDO "POR EL PUEBLO"

La comisaria del Any Vicent Estellés, Àngels Gregori, ha asegurado que Estellés es uno de los "pocos poetas queridos por el pueblo" y que la voluntad es reforzar su figura; difundir su obra que también tuvo una vertiente periodística; y exportar su producción fuera de los territorios catalanoparlantes a través de traducciones.

Gregori ha defendido que Estellés es el "autor más importante que ha dado la Comunidad Valenciana desde Ausiàs March y resulta necesario reivindicarlo y estudiarlo durante los actos de este año".

ACTIVIDADES

El primer acto del Any Vicent Andrés Estellés será el 21 de marzo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), con motivo del Día Internacional de la Poesía, que este año girará en torno al poema 'M'he estimat molt la vida' de Estellés y se traducirá a 22 lenguas diferentes.

Uno de los actos destacados en la Comunidad Valenciana será el concierto en homenaje a Vicent Andrés Estellés el 7 de septiembre en el auditorio de Burjassot, por ser "el sábado más cercano a la fecha de nacimiento" del autor, y a partir de este acto se iniciarán las cenas Estellés con artistas y grupos, que se celebran desde 2010 y este año habrá una ochentena.

El 26 de septiembre se celebrará la Festa Estellés simultánea en Barcelona y Valencia, y con conexiones en otras poblaciones, organizada por Òmnium Cultural y Acció Cultural del País Valencià, en el marco de la Setmana del Llibre en Català, y el Any Estellés se cerrará en noviembre con una fiesta literaria en Barcelona.