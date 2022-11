El Any Joan Oró impulsa una exposición itinerante sobre el científico y un proyecto educativo

Joaquim Nadal, En La Presentación En Lleida De Los Actos Del Any Joan Oró

Joaquim Nadal destaca la importancia de trasladar a los jóvenes "la pasión por el conocimiento y por la ciencia"

LLEIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa del Any Joan Oró conmemorará en 2023 el centenario del nacimiento del célebre bioquímico leridano fallecido en 2004 y acercará al público el legado del científico, que investigó el origen de la vida, con una exposición itinerante sobre el investigador, un proyecto educativo, conferencias y publicaciones.

El conseller de Investigación y Universidades de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha afirmado este lunes en Lleida en la presentación de los actos que el Any Oró es la suma de "energías muy diversas que confluyen en la voluntad de hacer un año redondo y asegurar que no solo es una euforia momentánea porque se hace con la voluntad de que queden cosas".

Nadal ha agregado que es importante conocer las aportaciones científicas y técnicas de Joan Oró y también "intentar trasladar su espíritu a los jóvenes de este país para que adquieran la pasión por el conocimiento y por la ciencia que fue uno de sus rasgos más definidores".

El conseller ha avanzado que su Conselleria aportará 250.000 euros al centenario y ha destacado que la organización contaría con aportaciones de patrocinadores y 'sponsors'.

"Esto no se hace solo con recursos públicos sino también 'sponsors' de carácter privado que quieren sumar y captar en consonancia con lo que la manera de pensar de Joan Oró que se fue a Estados Unidos (EE.UU.), donde pasan cosas que aquí no pasan", ha afirmado Nadal.

"En EE.UU. hay ricos que pagan hospitales y aquí hay ricos que pagan un quirófano" ha agregado el conseller, que ha precisado que la fiscalidad es diferente en los dos países.

Nadal ha remarcado que "los ricos de aquí no están en disposición de hacer grandes donaciones, "entre otras cosas porque no pueden descontárselo de la fiscalidad que se les aplica, o no en plenitud".

500.000 EUROS DE PRESUPUESTO

Por su parte, el comisario del Any Oró, Joan Antón Catalá, ha señalado que, incluyendo aportaciones de las instituciones y empresas, el presupuesto del centenario llega a 500.000 euros y que es posible que se modifique al alza porque se está trabajando la colaboración de patrocinios por parte de empresas.

Hijo de una familia de panaderos del barrio leridano de La Bordeta, Oró, nacido el 26 de octubre de 1923 logró por primera vez, en 1959, sintetizar artificialmente la adenina.

Durante los años que vivió en EE.UU., también colaboró en varios proyectos de investigación espacial de la NASA, como el proyecto Apolo.