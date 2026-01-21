La AP-7 se cortará a las 18.00 en sentido sur en Martorell (Barcelona) por el accidente de la R4

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 se cortará finalmente a las 18.00 de este miércoles, en sentido sur y a la altura de Martorell, por la afectación en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Así lo han informado fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, después del anuncio del corte por parte de su director, Ramon Lamiel, que ha explicado que se lleva a cabo para facilitar la retirada del convoy accidentado y reparar las afectaciones en el subsuelo de la autopista.

También ha señalado que el corte será indefinido y puede alargarse días: "Este corte durará por el momento unos días, a la espera de que mañana un segundo peritaje pueda decirnos los días concretos. Pero ya podemos avanzar que va a durar días, no serán horas, sino que estamos hablando de días".