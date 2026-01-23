La AP-7 en Martorell (Barcelona) en dirección sur reabrirá uno de sus carriles este sábado

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona) en sentido sur reabrirá uno de sus carriles a partir de este sábado, después del corte por seguridad que se produjo tras el derrumbe de un muro de contención de la vía, lo que provocó el choque de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona), ha informado la consellera de Interior, Núria Parlon, en un mensaje en 'X'.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la reapertura se ajustará a las medidas de seguridad de la vía y estará gestionada por el Servei Català de Trànsit (SCT), con el apoyo de la división de Trànsit de los Mossos d'Esquadra.

Por otro lado, el director del SCT, Ramon Lamiel, afirmó este jueves que para este sábado había programada una visita conjunta a la zona con responsables del Ministerio para valorar el estado de la vía.