La AP-7 en Tarragona sentido Barcelona no prevé reabrir antes de las 14 de este martes

Se abre un carril a la circulación en la AP-7 en Tarragona hacia Barcelona tras el accidente múltiple - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

TARRAGONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) no prevé reabrir antes de las 14 de este martes la AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona, cortada tras un accidente con cinco vehículos implicados sobre las 7.21 horas.

Sobre las 10.30 dos grúas pluma recogen las vigas de hierro caídas del camión accidentado, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

A las 10.30 aún se registran 3 kilómetros de colas en la vía en sentido Barcelona mientras que en sentido sur están todos los carriles abiertos.

Puntualmente, se ha abierto un carril para vaciar la carretera de la carga caída sobre las 10.45 y se ha vuelto a cerrar sobre las 10.55.

Además del camión, una furgoneta y 4 turismos han sido parte del accidente, y se ha trasladado a 3 heridos en estado menos grave al Hospital Santa Tecla de Tarragona.

Se han activado 7 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 5 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).