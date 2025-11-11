Apagados los 2 incendios de 2 de los 3 camiones accidentados en la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han apagado los 2 incendios que se han generado en 2 de los 3 camiones implicados en el accidente que corta la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) desde este martes a primera hora de la mañana.

Tras apagar los incendios sobre las 8.35 horas de este martes, el cuerpo ha recogido las mangueras para que pueda entrar la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está "dañada y hay mucha chatarra en el asfalto", han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que la vía continúa cortada en ambos sentidos y que siguen trabajando con 12 dotaciones en el incidente.