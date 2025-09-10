Los apartamentos turísticos de Barcelona registran un 88% de ocupación en verano, según Apartur

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El turismo familiar europeo y americano sigue siendo predominante

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Barcelona han registrado una ocupación media del 88% este verano, durante los meses de junio, julio y agosto, según un análisis elaborado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur).

A pesar de los "buenos datos globales", en el mes de agosto se ha registrado un ligero descenso del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior, informa Apartur en un comunicado este miércoles.

La asociación sostiene que este retroceso se debe principalmente al "relato mediático negativo en torno a la ciudad de Barcelona a través de la difusión internacional de noticias sobre masificación, turismofobia e inseguridad, que afecta directamente a la imagen de la ciudad como destino".

De acuerdo con el análisis, el incremento de los costes en transporte y alojamiento también ha reducido la capacidad del gasto de los viajeros en el destino, lo que se traduce en un menor consumo de ocio, restauración y experiencias.

"También han influido en el descenso las advertencias oficiales sobre seguridad en países emisores sobre robos o atracos, lo que preocupa especialmente al turismo de mayor poder adquisitivo, así como las olas de calor durante el verano", ha aseverado Apartur.

MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha hecho hincapié en que este descenso de visitantes y gasto en plena temporada alta "debe hacernos reflexionar".

Sin embargo, ha afirmado que Barcelona "sigue siendo un destino de primer nivel y con capacidad de atracción internacional", motivos por los que ha pedido, textualmente, políticas que garanticen la seguridad y pongan en valor la calidad del destino, asegurando que la ciudad no pierda competitividad frente a otros destinos europeos.

VISITANTES

El análisis también indica que las familias francesas, inglesas, italianas y estadounidenses han sido los principales huéspedes de los pisos turísticos legales de Barcelona este verano.

De hecho, una de cada dos familias que visita Barcelona escoge esta modalidad de alojamiento, que con una estancia media de cuatro noches, se decantan por las viviendas de uso turístico "por la flexibilidad, la relación calidad-precio, la ubicación y la posibilidad de poder convivir en espacios comunes", según Apartur.

Esto contrasta con otros momentos del año como por ejemplo, los meses de noviembre o febrero, donde la presencia de grandes ferias y congresos como el ISE o el Mobile World Congress hace que predomine el huésped 'business'.