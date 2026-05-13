Apartur cifra en un 97% la ocupación de pisos turísticos en Barcelona durante la visita del Papa

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Apartur ha cifrado en un 97% la ocupación de los pisos turísticos legales en Barcelona durante la visita del Papa León XIV, con una demanda formada principalmente por familias provenientes de otros puntos de España y de Europa y una estancia de 4 días de media.

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha explicado en declaraciones a Europa Press que para este público familiar la primera opción de alojamiento son los pisos turísticos, al ofrecer un espacio más distendido y que permite que diferentes miembros de la familia compartan espacio.

Ha añadido que desde finales de mayo y durante junio, la ciudad está en "permanente actividad", con otros eventos alrededor de la llegada del Papa como el Primavera Sound o el premio de Fórmula 1.