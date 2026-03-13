APCE Catalunya y APCEspaña lamentan la muerte de su presidente de honor, Enric Reyna

El presidente de honor de la Asociación de Promotoras Constructoras de Edificios de Catalunya y la Asociación de Promotoras Constructoras de España (APCEspaña), Enric Reyna, fallecido este viernes - FCB

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotoras Constructoras de Edificios de Catalunya y la Asociación de Promotoras Constructoras de España (APCEspaña) han lamentado "profundamente" la muerte de su presidente de honor, Enric Reyna, quien ha fallecido a los 85 años en Barcelona este viernes.

"Empresario referente del sector de la promoción construcción en Catalunya, queremos tener un especial recuerdo a quien fue presidente de la APCE Catalunya durante 35 años, impulsando el crecimiento de la asociación hasta 2013, cuando dio el relevo a la presidencia y se convirtió en presidente de honor de la entidad, cargo que ostentaba actualmente en ambas asociaciones", explican este viernes en un comunicado.

Las entidades reconocen "la magnífica labor institucional" desarrollada por Reyna al frente del salón Construmat y de Fira de Barcelona durante su presidencia.

También destacan su implicación en la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción de Catalunya, en la Confederación Catalana de la Construcción (CCC) y en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) como exmiembro del Consejo de Gobierno, y de la Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barcelona.

El presidente de APCEspaña y APCE Catalunya, Xavier Vilajoana, ha destacado el "espíritu luchador, su trabajo incansable y su compromiso absoluto con la defensa del sector promotor constructor", del fallecido.