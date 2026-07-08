La Apce dice que la ley catalana contra la compra especulativa de vivienda sería una "aberración"

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BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana, ha tachado de "aberración jurídica" y de inconstitucional la proposición de ley catalana para prohibir la compra especulativa de vivienda.

"Batallaremos para que llegue al Constitucional" si se aprueba, ha declarado este miércoles después de que el Parlament haya aprobado (con el 'sí' de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP) tramitar por lectura única la proposición de ley de los Comuns que prevé limitar la compra especulativa, al permitir que se adquiera vivienda solo cuando vaya a usarse para vivir en las zonas de mercado residencial tensionado.

"Lo que no puede ser es que una proposición que se hizo pública hace 9 meses ahora pretendan aprobarla en 15 días, sin que puedan participar académicos ni profesionales. Esto y este texto es una aberración jurídica", ha defendido.

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

Vilajoana confía en que los tribunales tumben la norma si el Parlament aprueba la proposición de ley, y trabajará para que acabe en el Constitucional.

"Desgraciadamente, hasta que esto pase, entraremos en una situación de inseguridad jurídica que paraliza la producción de viviendas, muchas de ellas ya en marcha, y que paraliza el país", ha avisado.

ARITMÉTICAS POLÍTICAS

También ha criticado que la proposición de los Comuns nazca de "aritméticas y negociaciones políticas", al haber sido una de las condiciones del partido para apoyar los Presupuestos, y ha asegurado que el texto dificultará aún más el acceso a la vivienda.

Vilajoana plantea alternativas para incentivar el acceso a la vivienda, como sanciones para los ayuntamientos que incumplan los plazos de los permisos, un centenar de inspectores para supervisar planes urbanísticos y aumentar los recursos de las políticas de vivienda.