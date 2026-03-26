La Apdcat pide que la ley de servicios digitales reconozca competencias a autoridades autonómicas

A directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, en el Congreso de los Diputados - APDCAT

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, ha instado este jueves en el Congreso de los Diputados a que el proyecto de ley de servicios digitales reconozca las competencias de las autoridades de protección de datos de Catalunya, País Vasco y Andalucía.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja, ha advertido de que el texto actual modifica dos normativas que solo mencionan competencias de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sin hacer referencia a estas tres autoridades supervisoras autonómicas.

Borràs ha defendido que, si la Apdcat ya supervisa datos en el sector público catalán, esa facultad debe mantenerse en cualquier normativa de protección de datos.

Por ello, ha insistido en que la reforma que ahora se impulsa "debería adaptarse a la existencia de otras autoridades de protección de datos", además de la AEPD, reconociendo las competencias autonómicas de protección de datos.

En esta línea, ha recordado que el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), del Gobierno de España, "sí tiene en cuenta a las cuatro autoridades de protección de datos, y no sólo atribuye a la AEPD la competencia de supervisar algunos sistemas de IA".