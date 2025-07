La APE afea al Govern "el bloqueo absoluto" en la instalación de contadores sociales de luz

Endesa defiende que el número de contadores oscila y que son provisionales

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Josep Babot, ha exigido a la Generalitat que trabaje para solucionar "la situación de bloqueo absoluto" que ha dicho que hay en la instalación de contadores sociales de electricidad en hogares vulnerables de Catalunya.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa durante una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en la que ha dicho que desde la creación del mecanismo en 2021, "solo se han instalado poco más de 100 contadores" en Catalunya.

Babot ha añadido que "hay una parte de bloqueo por parte de Endesa", que ha dicho que pide un documento que, según él, no estaba contemplado en el convenio y que provoca que, textualmente, muchos municipios no lo quieran firmar y, por tanto, no se puedan instalar estos contadores.

Ha asegurado que este documento debe estar firmado por un trabajador social, y Babot ha dicho que "los municipios no han querido, en ningún caso, asumir una responsabilidad que el convenio no establecía".

Por otro lado, ha recordado que la vigencia del convenio acaba a finales de este año, por lo que ha urgido a "comenzar a instalar contadores a todos los hogares que lo necesitan".

ENDESA

Fuentes de Endesa consultadas por Europa Press han defendido que actualmente el número de contadores es de 108, pero que es una cifra que oscila, ya que son contadores provisionales y cuando las familias dejan de ser vulnerables, los contadores pasan a ser los definitivos.

Han asegurado que la empresa cumple el convenio firmado en 2021 y han recordado que es la única empresa energética que tiene firmado un acuerdo como este.

Asimismo, han señalado que el convenio fue firmado con la Generalitat, las administraciones supramunicipales y los ayuntamientos.